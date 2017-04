Jim Carrey sokkolta a rajongóit

A komikus hosszú hajjal, ősz szakállal látható a képen, s a kezében egy nyulat és egy sárgarépát tart. A Maszk című film sztárja úgy néz ki, mint egy hajótörött.

Happy Easter or Passover or whatever reason you can find to feel warm and fuzzy. =(:•} pic.twitter.com/Q5f0KT0yhq