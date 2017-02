A felvételen nagyon jól látható, hogy az énekesnő-színésznő remel formában van, s ebben nagy valószínűséggel a nála 17 évvel fiatalabb Drake is szerepet játszik. Lopez ezzel a felvéttellel talán azt is bizonyítani akarja, hogy egy 47 éves nő is lehet bombaformában.

Fotka uverejnená používateľom Jennifer Lopez (@jlo), Feb 3, 2017 o 11:26 PST

-para-