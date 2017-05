Janet Jackson szeptemberben folytatja a turnézást

Fotó: TASR/AP

Az ötvenéves sztár első gyermeke, Eissa január 3-án jött világra. Azóta Jackson azt is bejelentette, hogy különvált a kisfiú apjától, Wissam Al Mana katari üzletembertől, akivel öt évig tartott a házasságuk, és már a válóperük zajlik.

Jackson koncertkörútja szeptember 7-én folytatódik, az első állomás Lafayette lesz, amit még ősszel további 55 előadás követ az Egyesült Államokban és Kanadában. Megerősítésre vár, hogy a korábban lekötött 21 európai koncertet - köztük londoni, manchesteri és glasgow-i fellépést - szintén megtartják-e majd új időpontban.

A tavaly The Unbreakable Tour címen futó turné felújítása új címet is kapott: The State of the World Tour néven rendezik meg.

(MTI)