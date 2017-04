Ivanka Trump divatkollekcióját 1 eurós órabért kapó munkások készítik

Az amerikai elnök lányának divatcégét már jó ideje kritizálják, támadják. Az elmúlt évben még bojkottot is hirdettek a márkája ellen, emellett a Nordstorm áruház sem akarja már árusítani Ivanka termékeit – írja a 24.hu.

Fotó: TASR/AP

Azonban ez nem ártott Ivanka bizniszének, továbbra is gyártják a termékeket. Ám most újra negatív információk keltek szárnyra, ugyanis kiderült, hogy Kínában, egy olyan gyárban készítik a termékeket, ahol az emberek rengetegszer túlóráznak, 60 órát is le kell dolgozniuk egy héten, s mindezt 1 eurós órabérért teszik. Minderről a Washington Post írt, amelynek cikkében kiemelik, hogy Ivanka divatkollekcójának egy ruhája158 dollár, egy blúz pedig minimálisan 79 dollárba kerül.

24.hu