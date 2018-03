Indul a bulivillamos Prágában!

A T3 Coupé elnevezésű projekt keretében készülő elegáns, különleges dizájnú villamoskocsit, amelyben egyebek között asztalok, kiszolgálópultok, zenegép és táncparkett is lesz, a berlini InnoTrans közlekedési kiállítás keretében mutatják be szeptemberben a nagyközönségnek, majd néhány héten belül már üzembe is helyezik Prágában. A cseh főváros tömegközlekedési vállalata, amely a villamost készíti, azzal számol, hogy a speciális "partyvillamosokra" külföldön is igény lesz.

Egy partyvillamos kialakítása a hatvanas évekbeli, ma már kiselejtezett villamosokból (Tatra T3) mintegy 7,5 millió koronába (90 millió forint) kerül. Előzetesen azzal számolnak, hogy a bulivillamos kikölcsönzése egy órára 5900 koronába (75 ezer forint) fog kerülni. A költségek megtérülését a prágai tömegközlekedési vállalat 5-6 év alatt várja.

Az átalakított villamosnak csak egy ajtaja lesz és egyszerre mintegy ötven személy utazhat, szórakozhat rajta. A vagon belső terét Anna Maresová neves cseh dizájner tervezte. Eredetileg a vállalat egy nyitott turistavillamosban gondolkodott, de kiderült, hogy a zárt járművek nyitottá átalakítása műszakilag nagyon bonyolult, ezért az elképzeléseket módosították.

A cseh partyvillamosok iránt állítólag már néhány német és francia város is érdeklődik. A közlekedési vállalat azzal számol, hogy Prágában a villamos új idegenforgalmi látványosság szerepét is betölti, és a turisták számára is vonzó lesz.

