Hujber Feri visszavonul egy időre

Hujber Feri idén nem színészi tehetségével, hanem inkább botrányainak köszönhetően került a figyelem középpontjába. Feleségével való legutóbbi veszekedése miatt még a rendőrség is kivonult hozzájukk, sőt elrendelték a gyámügyi vizsgálatot is a Hujber családnál – írja a Bors.

A színésznek muszáj lesz rendbetennie az életét, mert nyáron sok munka vár rá, ugyanis ő az egyik szereplője a Valami Amerika 3-nak, amit nyáron forgatnak majd, sőt a színházban is helyt kell állnia. Ezért úgy döntött, hogy elvonul a nyilvánosság elől, hogy kipihenhesse magát. Erről Facebook-bejegyzésében írt.

Kollégája, Gesztesi Károly kollegájával kapcsolatban nyilatkozott a Borsnak.

„Az igaz, hogy most elmegy pihenni. De ugyanúgy tartjuk a kapcsolatot, mint korábban. A napokban például két napig szaunáztunk együtt. Most is találkoztunk, a kisfiával volt, akivel arról beszélgettek, hogy mit kellene sportolnia. Állítom, hogy Ferkó remek állapotban van, nincs vele gond.”

Olyan hírek is szárnyra keltek, hogy a színészt főnökei kérték meg arra, hogy minél többet pihenjen a nyári melós időszak előtt.

Bors