Gyászáról mesélt a Facebookon Nótár Mary

Az énekesnő a közösségi oldalára feltöltött videójában mesélt gyászáról, és arról, hogy összeszedte magát annyira, hogy dolgozni tudjon.

Nótár Mary karácsonykor tudatta rajongóival, hogy elhunyt imádott édesanyja. Mária asszony gyógyíthatatlan immunbetegséggel született, ami hat éve ütközött ki, azóta három agyvérzése volt.

"Eltelt egy kis idő, amíg életjelet adtam magamról. Ennek megvolt a nagy miértje. Elvesztettük édesanyánkat, a két húgommal – kezdte videó­jában az énekesnő. – Nagyon nagy fájdalom ért bennünket, nagy fájdalom van a szívünkben a mai napig. Sosem kívánom még a legnagyobb ellenségeimnek sem, hogy ilyen nagy fájdalmat éljenek meg. Anyukám nagyon fiatal, 52 éves volt. Nagyon szeretetreméltó ember volt. Hiszem, hogy az anyukám jó helyen van, mert ő jó ember volt, nem volt rossz ember. Most próbálom minden erőmet összeszedni, és élni a földi életemet" – folytatta megtörten Mary. Az énekesnő hálás a Sztárban Sztár +1 kicsi stábjának, amiért támogatták őt ebben a helyzetben, ugyanis bár neki a műsorra kellett volna készülnie, édesanyja mellett volt az utolsó pillanatokban is. Így partnere, Radics Jani egyedül állt színpadra a műsor karácsonyi különkiadásában.

"Köszönöm, hogy amikor kaptam a telefont, hogy baj van, akkor segítettetek, hogy anyukám mellett legyek az utolsó percekben, órákban"

– hálálkodott Mary, aki az év utolsó napján, egy hét kihagyás után ismét munkába állt.

"Mióta anyukám itt hagyott minket, nem is énekeltem. Múlt héten le kellett mondani a fellépéseket, nem nagyon tudtam volna színpadra állni. De anyukám mindig arra nevelt, hogy mutassam meg, milyen fából faragtak, hogy milyen erős is tudok lenni" – mesélte az énekesnő, akinek két koncertje is volt az év utolsó napján.

Mary számára fontos a család s az összetartás. Rajongói figyelmét is felhívta arra, hogy figyeljenek a szeretteikre.