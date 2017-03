Gábor Zsazsa musical írására ihlette Szikora Róbertet

A magyar zenész elárulta azt is, honnan jött az öltet. 1987-88-as fesztiválgyőzelme miatt meghívták őt Los Angelesbe egy zenei gálára, ahol díjat vehetett át Little Richardtól.

“Az én történetem itt kezdő­dött Zsazsával, amikor is a rocklegenda, Little Richard megjegyezte, hogy az egyetlen magyar ember, akit ismer, az Zsazsa Gabor. Róla akkoriban alig hallottam, de utánanéztem, és igen érdekesnek találtam a személyét. Már akkor megfogalmazódott bennem, hogy írok róla valamit. A musical írását már évekkel ezelőtt elkezdtem, bár Geszti Péter kicsit megijesztett az engedélyekkel kapcsolatban, hiszen, amikor ő dolgozta fel a Pál utcai fiúk című darabot, Molnár Ferenc jogutódjaitól kellett engedélyt kérni. Én még Zsazsa életében elkezdtem írni róla a musicalem, nem kért fel senki erre, engedélyt sem kértem hozzá. (…) A Nemzeti Kulturális Alaptól némi pályázati pénzt is kaptam a musicalíráshoz”– nyilatkozta a Borsnak Szikora, aki már azt is tudja, hogy kit szeretne a musical főszereplőjének.

“Az X-Faktorban 2014-ben az én mentoráltam nyert, Tóth Andi, akivel tartom a kapcsolatot, szeretem őt. Igen, azt szeretném, ha ő lenne Zsazsa a musicalemben, de tudomásul kell vennem, jelenleg még az RTL-es szerződés köti, van menedzsere. Elfogadtam, hogy mások intézik a dolgait, bár – tudtommal – csak pár hónap van hátra a szerződéséből.”

