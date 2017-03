Farkas Leonard lóvá tette a Csacska angyal színészét

A srác szerencséjére nem szó szerint, bár talán most adtunk egy ötletet a fiatal dunaszerdahelyi mágusnak.

Farkas Leonard

Farkas Leonard az elmúlt napokat Rómában töltötte fotózás és újabb trükkös videók elkészítése céljából. „Egy nagyon jó barátom, Nicolas Maiques szintén az olasz fővárosban forgatja új filmjét, ami jövőre jelenik majd meg. Találkoztunk, beszélgettük, közösen ütöttük el az időt” – árulta el a Paraméternek.

Leonard Farkas (@leonardmagician) által megosztott bejegyzés, 2017. Márc 17., 04:10 PDT

Nicolas Maiquest mifelénk elsősorban a Csacska angyal c. argentin sorozatból ismerhetik, de szerepelt több dél-amerikai szappanoperában és filmben is. 2009-től pedig a Disney Channelen is rendszeresen felbukkan.

Velük tartott a spanyol modell, és műsorvezető, Míriam Palmas és az ismert youtuber, Ian Lucas is. Át is ejtette őket az egyik kedvenc trükkjével, az egymásba akadó kötélkarikával.

Mutatjuk trükköt, illetve hogy hogyan reagáltak a srácok:

„Nicolas a találkozásunk végén leszögezte, reméli, mihamarabb találkozni fogunk újra, és összehozunk valamilyen újabb projektet” – mesélte Leonard.

A fiatal mágusról legutóbb januárban írtunk, amikor követői száma az Instagramon meghaladta David Copperfieldét.

Tavaly ősszel exkluzívan a Paraméternek is bemutatott néhány trükköt, melyekről felvétel készült, itt alább kattintás után megtekinthetők:

(SzT)