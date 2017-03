Ezt a fiatal lányt fűzte Kollár a Facebookon

A Pluska kiderítette, ki volt az a fiatal lány, akivel Boris Kollár, a Sme rodina elnöke meglehetősen kacéran társalgott a Facebookon. A lány egyébként 15 éves volt, amikor 2014 májusában elkezdtek kommunikálni, Vágsellyéről származik.



Fotók: Pluska/Facebook

A ma már 18 éves fiatal határozottan állítja, Kollár kezdeményezte a kommunikációt, amikor a férfi egyszerűen dobott neki egy szmájlit a Facebookon.

Ekkor a lány 15 éves volt, s állítása szerint ezt nem is titkolta, hiszen miután ismerősök lettek Kollárral a Facebookon, a celebvállalkozó számára is nyilvánossá vált Simona pontos születési dátuma a Facebook-profilon.

A galántai Tiszta Nap (Čistý deň) nevelőintézet páciese a hírportálnak azt is elárulta, akkor még nem sejtette, pontosan ki is ő, ahogy azt sem, hogy már több gyereke is van.

Arra a kérdésre, hogy ki kezdett el először flörtölni a másikkal, Simona úgy felelt, hogy az első pillanattól kezdve kölcsönös volt a dolog. “De akkor 15 éves voltam, nyilván nem fordult meg a fejemben, hogy elmegyek Pozsonyba valami Boris Kollárral.”

Egyébként Simona is megerősítette, hogy soha sem találkozott személyesen Kollárral, annak ellenére sem, hogy a beszélgetés során ezt többször is tervezték.

A fiatal lány elmondása szerint egy idő után elbizonytalanodott, és megmutatta a beszélgetést barátnőinek, akik azt javasolták, hogy számoljon be a történtekről a Tiszta Nap (Čistý deň) nevelőintézet igazgatójának.

Kommunikációjuk végén, tavaly ősszel arra akarta rávenni Kollárt, hogy álljon ki a galántai intézet mellett, amikor felmerült, hogy az intézet falai között szexuálisan zaklathattak egy lányt. A politikus, celebvállalkozó szerint azonban ezeket az utolsó mondatokat már nem ez a bizonyos lány írta, hanem valaki az intézettől.

Zuzana Tománková Miková, az intézet társalapítója ezt határozottan visszautasította. Hasonlóképp Simonához, az azóta felnőtté vált lányhoz, aki elárulta, hogy végig ő kommunikált Kollárral. Leszögezte, hogy senki nem jelentkezett be a Facebookjával és nem is áll mellette, amikor azokat a sorokat írta.

Boris Kollár csütörtökön bement a rendőrségre, ahol kihallgatták a nevelőintézet egyik fiatalkorú lakójával a Facebookon folytatott beszélgetéséről.

"Nem kérdeztem rá a korára. De a jövőben bizonyára most már rá fogok. Mindannyian jól tudják, hogy szeretem a nőket. Azért, mert bekerültem a politikába, ezen nem fogok változtatni. A legnagyobb nyugalommal hívok el egy nőt kávézni".

Az ellenzéki Sme rodina elnöke elárulta, hogy a rendőrségen is csak körbe-körbe mondta el ugyanazt, amit már a sajtóval is megosztott, miszerint nem tudta, hogy hány éves az a lány, akivel társalgott, meglehetősen kacéran.



