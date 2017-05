Erdei Zsolt koraszülött kisfiát inkubátorban tartják

A baba koraszülöttként, a hetedik hónapban jött világra 1480 grammal. Szerencsére jól van, de kórházban tartják, amíg megerősödik.

“Stabil az állapota. Inkubátorban tartják, hiszen hét hónapra született. Egyelőre nem tudjuk, mikor hozhatjuk haza, de szerencsére Vilike jóval nagyobb súllyal született, mint Grétike, strammabb fiú. Igazi kis harcos. Rékát hazahoztam már a kórházból, a picinek azonban ott kellett maradnia. Sűrű időszak ez most nekem is, Rékának is, aki lelkileg nem viselte jól, hogy a kislányt nem tudta úgy ellátni, amíg kórházban volt. Segítettem, ahogy tudtam, és szerencsére nagy a család, ott a nagymama és a testvéreim is”