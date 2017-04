Ennyi pénze maradt Győzikének a házkutatás után

Győzike szinte mindent elmondott a Blikknek a házkutatással kapcsolatban.

“Hat óra előtt bekopogtak a maszkos, gépfegyveres kommandósok, és közölték, hogy házkutatási parancsuk van.Virágot kirángatták az ágyból, lehúzták az ágyneműjét, a matraca alá is benéztek.Szegény kislány azóta köztünk alszik. Átkutatták a ruháinkat, a függönyök mögötti részt is átvizsgálták. Még mosdóra se mehettem egyedül. Ezzel egy időben Evelinnél, anyósomnál, sógornőmnél, a testvéremnél, illetve a sofőrömnél is jártak, az ő otthonát is feltúrták. Mondták, szeretnék megnézni, hogy ott, a Győzike-villában van-e kábítószer vagy lőfegyver. Erre mondtam nekik, hogy ne vicceljenek már. Hát még alkoholt sem ittam. Ott már egy újabb csoport várt, akik körbevették a házat.Nekem szegezték a kérdést, hogy van-e a házban kábítószer vagy lőfegyver”Az összes otthonunkba kihívták a gáz-, villany-, víz- és áramszolgáltató szerveket. Elnézést kérek, de mi vagyok én, tolvaj? – nyilatkozta a lapnak Győzike, aki azt is elmondta, hogy 740 ezer forintra bukkantak náluk a rendőrök, s 30 ezer forintot hagytak ott nekik.

Blikk