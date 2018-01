Elég ramatyul fest Nicole Kidman a Vogue címlapján

Nicole Kidman (Fotó: AP/TASR)

Akár azt is kiolvashatnánk a képből, hogy az Oscar-díjas színésznő, akinek tavaly négy filmje szerepelt Cannes-ban, és a Big Little Lies c. sorozattal egyetemben tulajdonképpen több platformon is a csúcson van, elbújhat a szexi Margot Robbie mögött. Amúgy is olyan a kép hangulata, mintha anyuka épp bemutatná a kedves lányát a kérőknek.

Kidmant ráadásul az elmúlt években feltűnt és feltörekvő színésznőkkel említik egy lapon, mintha most kezdte volna a pályafutását.

British Vogue (@britishvogue) által megosztott bejegyzés, Jan 3., 2018, időpont: 10:01 (PST időzóna szerint)

(via 24.hu)