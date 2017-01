Egyre többen akarnak pénzt lehúzni VV Somáról

A fiatal srác a győzelem után elárulta, hogy csak szüleire, illetve legjobb barátjára, Pumped Gabóra hallgat, ha pénzügyi tanácsokról van szó. Somát azonban már az elmúlt hetekben is többen megkörnyékezték, némi anyagi támogatás reményében.

Már azon is meglepődtem, hogy elkezdtek felkeresni az exbarátnőim, de vadidegen emberek is kértek tőlem pénzt a vállakozásukhoz

– mondta el a Borsnak a reality-nyertes. Soma továbbra is anyukája lakásában él és sem az iskolája befejezését, sem pedig a jogosítvány megszerzését nem sürgeti. Helyette inkább kiéli gyerekkori vágyait.

Első körben szeretném kicserélni a kanapénkat, meg jogosítványt szerezni, aztán majd persze egy lakást is szeretnék venni. De ismerve magamat már most tudom, hogy tuti veszek néhány felesleges dolgot. Például már rendeltem is magamnak egy videojáték konzolt, mert kiskoromban ez teljesen kimaradt az életemből.