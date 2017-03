Egy egér káoszt okozott a repülőgépen

Az utasok már bekötötték a biztonsági övüket, s készen álltak az utazásra, amikor is a személyzet arról informálta őket, hogy egy egér miatt nem tud elindulni a gép. Azzal is viccelődtek, hogy a kis rágcsáló nem léphet be az Egyesült Államok területére útlevél nélkül, ezért más repülőgépre van szüksége.

Annak ellenére, hogy órákat kellett várni a felszállásra, az utasoknak nem volt ellenükre, hisz szívesebben utaznak egy egér jelenléte nélkül.

A British Airways elnézést kért a kellemetlenségért, s örömét fejezte ki amiatt, hogy a fedélzeten később már csak két lábú utasok tartózkodtak.

tvnoviny.sk/para