Donald Trumpnak nem voltak ínyére Stephen King kritikái, ezért letiltotta őt a Twitteren

Hogy ez még ne legyen elég, King publicisztikát jelentetett meg a The Guardianben Trump felemelkedéséről, emellett szerinte "két könyve jóslat az amerikai elnök hatalomra jutását illetően". Az író azóta is sokszor felemeli a szavát Trump ellen, talán ennek lehet a következménye, hogy Donald Trump letiltotta őt a Twitteren.

King ezzel kapcsolatban olyab bejegyzést tett közzé, hogy mivel nem tudtja elolvasni az amerikai elnök tweetjeit, talán meg kéne ölnie magát.

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself.