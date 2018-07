Berki Krisztián megmutatta a csupasz fenekét (VIDEÓ)

Berki Krisztián sosem szégyenlősködött. Most már arra is fény derült, hogy szerelme, Mazsi sem az. Ugyanis második törökországi nyaralásukon, ahol már Berki kislánya, Nati is ott volt, A magyar híresség arra vetemedett, hogy lehúzta az úszónadrágját és megmutatta a hátsó felét – írja a Nők Lapja Café.