Békét akar fiával Hajdú Péter apja

Hajdú Péter és édesapja már 8 éve haragban vannak. A betegeskedő idős úr, az újságokból értesül fia magánéletéről, sőt unokái fejlődését csak a lapokon keresztül tudja nyomon követni. Ez nagyon rosszul esik neki. Van véleménye Péter válásáról is, amit el is mondott.

“Bevallom, nagyon sajnálom, hogy a fiam is hasonló sorsra jutott. Soha nem öröm, ha egy házasság felbomlik, ráadásul így, hogy már gyerekek is vannak. Valahol a sors fintora, hogy amit a fiam folyamatosan a fejemhez vágott, most vele is megtörténik. (…) Nem mondom, hogy ezt előre lehetett tudni, én úgy láttam, Kata és Péter jól megvoltak egymással.Talán Kata egy kicsit nagyravágyó volt, Péter pedig nem egy finomkodó gyerek.De hogy mi történt, arról nem tudok semmit…” – mondta el többek közt az idősebb Hajdú, aki nagyon vágyna arra, hogy fiával megöleljék egymást, és túllépjenek végre a múlton.

Hajdú Péter egyelőre nem szólalt meg apja vallomásával kapcsolatban.

