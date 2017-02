Adam Levine csillagot kap a Hírességek Sétányán

Levine rengeteg slágert szerzett, ő a zenekara egyik dalszerzője is, sőt az amerikai The Voice mentora immár 2011 óta. A 12. széria február végén kezdődik, Király Viktor a kilencedikben szerepelt.

Az énekes a 2601. csillagot kapja majd. A felavatáson ott lesz Blake Shelton, aki a The Voice egyik zsűritagja, tiszteletét teszi Sammy Hagar rocklegenda is, aki beszédet is mond. Levine rajongói élő közvetítésen keresztól láthatják, amint felavatják kedvencük csillagát.

Billboard/24.hu